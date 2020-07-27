ميرور: ليفربول سيتقدم بعرض لضم جناح ليستر

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 16:56

كتب : FilGoal

هارفي بارنز

يستعد نادي ليفربول من أجل التقدم بعرض لضم هارفي بارنز لاعب وسط نادي ليستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن النادي بدأ في التحركات من أجل تعزيز صفوفه استعدادا لمنافسات الموسم المقبل والذي يبدأ في شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح التقرير أن يورجن كلوب مدرب ليفربول معجب للغاية بقدرات اللاعب الإنجليزي صاحب الـ22 عاما، خاصة بما يضيفه لهجوم ليستر وطاقته الكبيرة في الملعب وركضه الذي لا يتوقف.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كلوب متقنع بأن بارنز مازال أمامه الكثير ليقدمه خاصة وأنه لاعب جماعي وساعد جيمي فاردي زميله في الفريق للفوز بالحذاء الذهبي.

ويسعى كلوب لتعزيز عقم وقوة تشكيله من أجل القدرة على المداورة وإراحة نجومه ساديو ماني ومحمد صلاح وهو مطمئن إلى البديل الذي سيفعل ذلك. وفقا لما أوضحه التقرير.

ويعد إضافة خيارات هجومية إلى ليفربول على قمة اهتمامات النادي في السوق الصيفية، كما كشفت الصحيفة عن عدد من الخيارات في السوق مثل أداما تراوري جناح ولفرهامبتون والذي وصفته الصحيفة بهدفه الأكبر في السوق، رغم أن ولفرهامبتون يرفض كل محاولات ضم لاعبه.

وقد يواجه ليفربول صعوبة مماثلة فيما يخص بارنز، خاصة وأن براندون رودجرز يرغب في بناء فريق قوي ورحيل بارنز قد يضعفه.

بارنز ابن أكاديمية ليستر سيتي تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2017، وأعير إلى أندية بارنسلي ووست بروميتش ألبيون قبل أن يعود للفريق الأول في يناير 2019 ويفرض نفسه على تشكيل فريقه الأول.

وشارك بارنز خلال الموسم الجاري في 42 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 9 آخرين.

وكانت صحيفة دايلي ميل البريطانية، قد ربطت ليفربول في وقت سابق بضم أوزان كاباك مدافع شالكه الألماني، والذي لفت أنظار مانشستر سيتي ويوفنتوس وبوروسيا دورتموند.

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