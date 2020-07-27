جوارديولا: طلبت من اللاعبين عدم الاهتمام بالأرقام القياسية

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 16:53

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - رسمة أحمد نبيل

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه طلب من لاعبيه عدم الاهتمام بتحقيق الأرقام القياسية مع الجولة الختامية للدوري الإنجليزي، لكنه عبر عن سعادته بتتويج اثنين من لاعبيه بجائزتين في الدوري هذا الموسم.

وفاز البرازيلي إيدرسون بجائزة القفاز الذهبي في الدوري عن موسم 2019-2020، كما توج كيفن دي بروين بجائزة أفضل صانع أهداف في المسابقة للمرة الثانية في تاريخه.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه "من الجيد إنهاء الدوري في المركز الثاني، سجلنا الكثير من الأهداف، وفاز إيدرسون ودي بروين بجائزتين".

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وأضاف "الأرقام القياسية تهتم بها وسائل الإعلام بشكل أكبر".

وشدد المدرب الإسباني "طلبت من اللاعبين أن يلعبوا وألا يركزوا على الأرقام".

وصنع دي بروين هدفا خلال الانتصار على نورويتش 5-0 ليصل إلى 20 تمريرة حاسمة في الدوري هذا الموسم.

وتابع "إيدرسون حارس رائع، أعتقد أن يستحق جائزة القفاز الذهبي".

وأتم "لقد حظى بموسم مميز، نحن سعداء للغاية لفوزه بهذه الجائزة لأنها شرف كبير له بصفته حارس مرمى".

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