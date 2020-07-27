بيلد: تأهل يونايتد لدوري الأبطال يشجعه لضم سانشو.. وأسبوعان مهلة لإتمام الصفقة

شجع تأهل مانشستر يونايتد إلى دوري الأبطال، الفريق الإنجليزي على تجهيز عرض كبير لضم جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وقال التقرير إن دورتموند طلب مبلغ 120 مليون يورو لترك لاعبه يرحل خلال السوق الصيفية.

وأشارت "بيلد" إلى أن دورتموند "متأكد" من جدية مانشستر يونايتد حول ضم سانشو، خاصة بعد التأهل إلى دوري الأبطال.

ويسعى مانشستر يونايتد لتجهيز عرض جديد من أجل سانشو، وأشارت الصحيفة إلى أن النادي تقدم بعرض بقيمة 98 مليون يورو وتم رفضه.

وأوضحت بيلد إلى أن مهلة إتمام الصفقة أسبوعين، لأنه بعد نهاية المهلة، وإن استمر سانشو مع دورتموند حتى ذلك الحين، فسيسافر إلى سويسرا ضمن الجولة الاستعدادية للموسم الجديد والمعسكر الذي يبدأ يوم 10 أغسطس المقبل، ووقتها قد لا يتم بيعه مطلقا وسيخوض الموسم مع فريقه الألماني.

صاحب الـ20 عاما انضم إلى دورتموند قادما من فريق شباب مانشستر سيتي في صيف 2017 بمبلغ 7.84 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك سانشو خلال الموسم الجاري في 44 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 20 هدفا وصنع مثلها.

طالع أيضا

تقرير: دعوى قضائية من لاعبين ضد استخدام احصائياتهم

تعرف على وضع صلاح بين أقرانه بعد نهاية الدوري الإنجليزي

تقرير: رمضان صبحي على رادار أودينيزي

سلبية المسحة الطبية لعمرو جمال

حكاية أسامة فيصل صاحب "الرأس الذهبية"