كلوب: لوفرين كان نموذجا للرياضي.. من سيكون أفضل صديق لصلاح الآن؟

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول تأثره برحيل ديان لوفرين مدافع فريقه لنادي زينيت سان بيترسبرج، مشيرا إلى أنه كان صديقا وفيا لمحمد صلاح نجم الفريق ونموذج للرياضي الملتزم.

وصرح كلوب عبر الموقع الرسمي للنادي قائلا: "أسطورة أخرى من ليفربول ترحل عن النادي، لأنه بكل تأكيد كان مهما للغاية لهذا الفريق منذ أول يوم لي هنا".

وأضاف "أتذكر حينما واجه دورتموند ليفربول في ودية قبل بداية الموسم، ديان سجل برأسية بقوة كبيرة، تلك الصورة كانت في رأسي حينما أتيت هنا وفكرت في المدافعين لدينا في ذلك الوقت".

وواصل "لعب مباريات كبيرة وسجل واحدا من أهم الأهداف في تاريخنا، في فوزنا بنتيجة 4-3 ضد بوروسيا دورتموند، كانت لحظة جميلة للغاية".

وأكمل "مررنا بالعديد من الأوقات الجيدة، أعتقد أنه لن يحب مواجهة توتنام حينما أخرجته في الشوط الأول، لكن هذا الجانب من كرة القدم وجزء من التطور".

'He's been so important to us' 🙌 The boss pays tribute to @Dejan06Lovren after six years with the Reds... pic.twitter.com/P2DTY4FFTf — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 27, 2020

وتابع "حينما كان جاهزا، كان يشارك كثيرا في كل المباريات، لاعب كبير وشخص رائع".

وأردف "بالأمس قال، من سيكون أفضل صديق لمحمد صلاح؟ لأنهما كانا صديقين رائعين حقيقيين، كانا مقربين للغاية وهذا هو الأمر، سنفتقر إليه كثيرا".

وأتم "إنه نموذج للرياضي، لديه كل ما تحتاجه والآن سيذهب إلى روسيا، لكن يمكنه العودة دائما، سنرحب به دوما لأنه شخص رائع".

لوفرين صاحب الـ31 عاما انضم إلى ليفربول في صيف 2014 قادما من ساوثامبتون بمبلغ 25.3 مليون يورو، ورحل خلال الصيف الجاري إلى زينيت سان بيترسبرج بمبلغ 12 مليون يورو.

وشارك لوفرين خلال الموسم الجاري في عدد قليل من المواجهات، 15 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

الدولي الكرواتي لعب بقميص ليفربول في 185 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 آخرين.

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