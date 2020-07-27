هوجدسون: لا يمكننا إجبار زاها على حبنا أو البقاء

قال روي هودجسون مدرب كريستال بالاس إن مستوى ويلفريد زاها لاعبه كان سيئا في الأسابيع الأخيرة بسبب رغبته في الرحيل، مشيرا إلى أنه لا يمكنه إرغامه على البقاء أو حب النادي.

ويلفريد زاها النادي : كريستال بالاس كريستال بالاس

وصرح هودجسون عبر شبكة "بي بي سي" قائلا: "مسألة رحيله أثرت عليه، لأن مستواه في الأسابيع الأخيرة كان سيئا مقارنة بما يمتلكه من قدرات".

وأضاف "إنها مشكلة للنادي وللاعب إن كان مستعدا بهذه الصورة للرحيل، إن شعر أنه لا يرغب في البقاء معنا مجددا فهذا سيكون أمرا حزينا".

وواصل "مازلنا نحب زاها كثيرا، لكن لا يمكننا جعله يحبنا، هذا الموقف سيحله فقط النادي واللاعب، ليس لدي إجابة له".

الدولي الإيفواري صاحب الـ27 عاما ربطته التقارير بالرحيل إلى عدة أندية خلال الصيف الماضي أبرزها أرسنال وإيفرتون.

وحال تعثر المفاوضات مع الأندية التوصل لاتفاق مناسب يرحل بموجبه زاها عن الفريق.

ويعد زاها أحد أبناء أكاديمية بالاس، وانضم للفريق الأول في صيف 2010، قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد في آخر مواسم سير أليكس فيرجسون في يناير 2013، وأعير مرة أخرى إلى بالاس وكارديف، قبل أن يعود بشكل نهائي إلى بالاس في صيف 2014.

وشارك زاها خلال الموسم الجاري في 39 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

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