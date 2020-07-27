عبد الملك يرد على الطويلة عبر في الجول

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 14:43

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد عيد عبد الملك - المصري

رد أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق على تصريحات محمد الطويلة رئيس نادي النجوم والذي قال إنه اتفق مع عبد الملك على أن يصبح المدرب العام للفريق، في وقت كان عبد الملك قد أعلن أنه أصبح مديرا فنيا للفريق.

وقال عبد الملك لـFilGoal.com: "اتفقت مع إدارة النجوم على أن أكون المدير الفني في الخمس مباريات المتبقية في دوري القسم الثاني".

ونفى عبد الملك أن يكون قد تولى منصب المدرب العام للفريق.

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وشدد " اتفقت مع محمد الطويلة على قيادة الفريق كمدير فني ومعي عبد السلام نجاح كمدرب عام حتى نهاية الموسم الجاري".

وأتم عبد الملك "النجوم اتفق مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل".

اقرأ - النجوم لـ في الجول: أحمد عيد مدربا عاما للفريق

وعمل عيد (40 عاما) مديرا للكرة في النجوم الموسم الماضي وقاد الفريق فنيا ضد الزرقا.

ولعب عيد لأسوان وغزل المحلة وطلائع الجيش والمصري ووادي دجلة والجونة قبل أن يعلق حذاءه في صيف 2019.

وشارك في 51 مباراة مع الفراعنة وسجل 9 أهداف وتوج بكأس إفريقيا مرتين وكان ضمن قائمة مصر في كأس القارات 2009.

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