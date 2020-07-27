النجوم لـ في الجول: أحمد عيد مدربا عاما للفريق

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 13:19

كتب : رضا السنباطي

أحمد عيد عبد الملك

أعلن محمد الطويلة رئيس النجوم أن أحمد عيد عبد الملك لاعب حرس الحدود والزمالك السابق سيشغل منصب المدرب العام في الفريق.

وقال الطويلة لـFilGoal.com:"سيشغل المنصب مع أي جهاز فني، وسيقوم بأعمال المدير الفني في حال تغيب المدرب لأي سبب".

وأضاف "لا يوجد جديد فيما يخص محمد صلاح مدرب الفريق لأننا في أجازة حاليا وسنعود للتدريبات منتصف الشهر المقبل".

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وأردف "لدينا تعاون كبير مع نادي بنفيكا البرتغالي لكننا لم نطلب الاستعانة بجهاز أجنبي لقيادة الفريق".

وقالت تقارير إن هناك خلافات مالية بين إدارة النجوم ومحمد صلاح مدرب الفريق.

وعمل عيد (40 عاما) مديرا للكرة في النجوم الموسم الماضي وقاد الفريق فنيا ضد الزرقا.

وكتب عيد عبر حسابه في تويتر إنه سيتولى القيادة الفنية للنجوم.

ولعب عيد لأسوان وغزل المحلة وطلائع الجيش والمصري ووادي دجلة والجونة قبل أن يعلق حذاءه في صيف 2019.

وشارك في 51 مباراة مع الفراعنة وسجل 9 أهداف وتوج بكأس إفريقيا مرتين وكان ضمن قائمة مصر في كأس القارات 2009.

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