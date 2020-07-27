دافيد سيلفا: لم أكن أتوقع كل هذا النجاح

بعد مسيرة دامت 10 سنوات، أنهى دافيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي، لكنه أوضح أنه لم يتوقع كل هذا النجاح.

ديفيد سيلفا النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وخاض سيلفا مباراته الأخيرة مع الفريق السماوي ضد نورويتش سيتي.

وقال سيلفا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنها لحظات عاطفية، أحب الجميع هنا، وسأفتقدهم جميعا".

وأضاف "بعد الفوز بالعديد من الألقاب، وبالطريقة التي فعلنا بها ذلك، بالطبع أنا فخور للغاية".

وواصل "سأفتقد كل شيء هنا بما في ذلك الطقس، سأفتقد العمل بشكل يومي مع هؤلاء الناس، لقد جعلوا حياتي أسهل".

وشدد "لم أكن أتوقع هذا النجاح هنا، ولكن بسبب الناس هنا وطريقة تعاملهم مع أسرتي كل شيء كان أسهل".

ويمتلك سيلفا مسيرة مليئة بالإنجازات مع سيتي، إذ توج بلقب الدوري مع الفريق في 4 مناسبات سابقة بالإضافة إلى العديد من الكؤوس المحلية.

وتابع النجم الإسباني"لقد استمتعت بالمباراة نورويتش سيتي، كانت الأخيرة لي في الدوري الإنجليزي".

وتألق سيلفا في الفوز على نورويتش بنتيجة 5-0 بالجولة الختامية للدوري.

واستمر "الآن علينا التركيز على دوري أبطال أوروبا، أتمنى الفوز باللقب".

وأتم "من المؤسف أننا لا نستطيع اللعب أمام مشجعينا هنا، ولكن سلامتهم تأتي أولا".

ويستضيف مانشستر سيتي فريق ريال مدريد يوم 7 أغسطس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهى لقاء الذهاب بتقدم الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

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