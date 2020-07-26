الزمالك: عودة بنشرقي وأوناجم إلى القاهرة يوم الأربعاء أو الخميس

الأحد، 26 يوليه 2020 - 23:14

كتب : أحمد شوقي صلاح

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الترجي

يعود الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم أحد يومي الأربعاء أو الخميس إلى القاهرة للمشاركة في تدريبات الفريق.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

محمد أوناجم

النادي : الزمالك

الزمالك

وكشف أمير مرتضى عبر الموقع الرسمي للنادي "تم التواصل مع السلطات المغربية والسفارة المصرية في المغرب اليومين الماضيين لعودة الثنائي بنشرقي وأوناجم".

وتابع "تم تجهيز كل أوراق حضور الثنائي إلى القاهرة يوم الاربعاء أو الخميس".

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وأوضح "يعتمد ذلك على حالة وجود رحلة طيران لتونس أو أي بلد عربية أخرى".

وأتم تصريحاته "تأخر عودة الثنائي إلى مصر بسبب التوقيت لعدم وجود رحلة من تونس تتوافق مع رحلة الوصول إلى مصر".

ويفتقد الزمالك الثنائي المحترف بعد عودة فرجاني ساسي وتواجد كابونجو كاسونجو من البداية.

ويستعد الزمالك لاستئناف مباريات الدوري المصري يوم 6 أغسطس بمواجهة المصري البورسعيدي.

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