مرتضى: لم يُحسم مصير المشاركة في الدوري وسنعرض الأمر على كارتيرون والجمعية العمومية

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عدم حسم أمر المشاركة في الدوري بعد قرار استئنافه.

ويستأنف الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل بمواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي المؤجلة من الدور الأول.

وقال مرتضى منصور عبر قناة ناديه: "هيبة الدولة ما يفعله نادي الزمالك الآن في حضور الأعضاء للنادي من جديد ووزير الرياضة سعيد بما حدث اليوم بحضور الجمعية العمومية".

وشدد رئيس الزمالك "وزير الرياضة يرى ما حدث نموذجا لإقامة انتخابات مجلس الشيوخ في مصر خلال الفترة المقبلة".

وتابع مرتضى منصور "تلك هي هيبة الدولة وليست استئناف مسابقة الدوري يا رئيس الوزراء حتى يفوز بها نادي أخر لإرضائه لأنه لم يحصد أي لقب هذا الموسم".

وأوضح "محمود الخطيب يريد الفوز بلقب هذا الموسم من أجل انتخابات العام المقبل".

وبشأن مشاركة الزمالك كشف مرتضى منصور "لم يتم حسم الأمر حتى الآن".

وتابع "القرار النهائي في مشاركة الدوري في يد كارتيرون أولا ورأيه الفني وتم طرح الأمر على الجمعية العمومية للموافقة من عدمها على المشاركة".

وأتم تصريحاته "انتظر أعضاء الجمعية العمومية من التاسعة صباح الأحد للمناقشة فيما يرفضونه من مجلس الإدارة وما يريدونه خلال الفترة المقبلة".

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