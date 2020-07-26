وكيل مروان لـ في الجول: عقده الجديد مع الأهلي لن يكون لسنتين.. و48 ساعة حاسمة

الأحد، 26 يوليه 2020 - 22:10

كتب : بسام أبوبكر

مروان محسن - الأهلي - نادي مصر

كشف تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، عقده لجلسة خلال 48 ساعة مع أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي، من أجل تجديد عقد اللاعب.

مروان محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال تامر النحاس: "خلال 48 ساعة سنعقد جلسة مع أمير توفيق للحديث عن الأمور المادية في عقد مروان محسن".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "تم الاتفاق بالفعل على مدة التجديد ومتبقي الأمور المادية".

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وأوضح "عقد مروان محسن الجديد لن يكون لمدة سنتين، بل أكثر من ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "الاتفاق تم بخصوص مدة العقد، وسنتفق على الأمور المادية خلال 48 ساعة".

وأتم "الأهلي دائما ما يُقدر أبنائه في التجديد، والجلسة ستشهد إتمام الاتفاق".

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي قد نفى وجود أي أزمة في ملف تجديد مروان محسن. (طالع التفاصيل)

مروان محسن انضم للأهلي عام 2016 قادما من الإسماعيلي.

صاحب الـ31 عاما خاض هذا الموسم 17 مباراة مع الأهلي بمختلف البطولات. سجل فيهم أربعة أهداف، وصنع اثنين آخرين.

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