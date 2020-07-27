مهددا بنقل المباريات.. كاف يطالب أعضائه بتحسين الملاعب خلال فترة التوقف

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 11:49

كتب : فادي أشرف

عبد المنعم باه - كاف

خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أعضائه، مطالبا إياهم باستغلال فترة التوقف الحالية لتحسين جودة الملاعب.

وقال الخطاب الصادر من كاف والمموه باسم عبد المنعم باه السكرتير العام أمس الأحد: "بناء على الخطاب السابق في 11 فبراير 2020، حدد كاف سياسة جديدة حيث أن فقط الملاعب ذات الجودة العالية سيتم استخدامها في بطولات الاتحاد الإفريقي".

وأعلن كاف في ذلك الخطاب عن بدء مشروع مكثف لزيارة ملاعب القارة بفريق مؤهل من مفتشي الملاعب، وأساطير إفريقيا.

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وحث كاف أعضائه الـ 54 على استغلال فترة التوقف الجارية بسبب تفشي فيروس كورونا، في تحسين الملاعب.

وشدد كاف أنه في حال عدم توفر ملعب بجودة عالية في بلد تستضيف مباراة تخص إحدى بطولاته، سيتم نقل المباراة لملعب حصل على موافقة كاف في بلد آخر.

ووضع كاف 13 شرطا أساسيا في الملاعب، وهي جودة أرضية الملعب، والإضاءة، ودكة البدلاء، وكون المدرجات بكراسي منفصلة وليست بنظام المصاطب، وجودة غرف الملابس، وجودة الإمكانيات الصحية المتاحة للمشجعين وكذلك إجراءات الأمن والسلامة في الملعب، وتوفر إمكانيات الإسعاف الأولي لكل العناصر بما فيهم الجماهير، وتوفر غرفة تحكم في الاستاد تتابع كل ما يحدث فيه، مع وجود 6 أماكن للأعلام، وتجهيزات مناسبة للتغطية الإعلامية، بجانب توافر فنادق 4 نجوم ومستشفيات حول الاستاد.

كما كشف كاف عن 4 شروط ثانوية وهي نظام إضاءة للطوارئ في حال تعطل النظام الأساسي، ووجود نظام للإذاعة الداخلية داخل الملعب وحوله، بجانب تسهيلات دخول الملاعب وساحات الانتظار.

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