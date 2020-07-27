نيفيل: يونايتد بحاجة للصرف بحكمة للمنافسة في الموسم المقبل.. وكين: نحتاج لمدافعين

قال جاري نيفيل نجم دفاع مانشستر يونايتد السابق إن مانشستر يونايتد بحاجة للصرف بحكمة من أجل خلق بيئة تنافسية داخل فريقه وتوفير عدد من الخيارات لمدربه أولي جونار سولشاير من أجل المنافسة في الموسم المقبل.

وصرح نيفيل عبر شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "تشكيل يونايتد الأساسي كان قد انتهى مع تبقي 20 دقيقة على نهاية اللقاء ضد ليستر، ويوضح ذلك أن الفريق بحاجة لمزيد من اللاعبين".

وأضاف "آخر مرة أنهى يونايتد الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى، صرف مبلغ 170 مليون جنيه إسترليني مع جوزيه مورينيو، في ذلك الصيف لم يستثمر الفريق أمواله بحكمة كما فعل في العام الماضي".

وواصل "يونايتد بحاجة لتطوير التشكيل الذي يبدأ به المباراة، أولا وقبل كل شيء، الأمر ليس منوط بمن شاركوا ضد ليستر، هؤلاء اللاعبين كانوا جيدين كفاية ليكونوا جزء من التشكيل، لكن الفريق بحاجة للمنافسة بين صفوفه إن كان سيلعب 55 أو 60 مباراة في الموسم".

وأكمل "الأمر منوط بالتأكد أن لديك لاعبين يرغبون للعب للنادي الصحيح، ينضمون إليك لأسباب صحيحة".

مانشستر يونايتد فاز بنتيجة 2-0 أمام ليستر سيتي في آخر جولات الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي الموسم في المركز الثالث ويتأهل مباشرة إلى دوري الأبطال بعد غياب دام لموسم.

فيما أضاف روي كين: "أعتقد أن النادي بحاجة لمدافع جديد بكل تأكيد واحد أو اثنين، جاري أوضح وجهة نظره، في فريق كبير مثل يونايتد أنت ترغب في خيارات عديدة في كل المراكز".

وأتم "اعتقد أن النادي أيضا بحاجة لمهاجم، نتحدث عن جرينوود وتطوره، لكنه مازال لاعب صغير يتحسس طريقه".

يونايتد ضم خلال فترة تدريب جوزيه مورينيو كل من بول بوجبا وهنريك مخيتاريان وإريك بايلي وزلاتان إبراهيموفيتش ورميلو لوكاكو ونيمانيا ماتيتش وفيكتور ليندلوف وأليكسيس سانشيز وفريد وديوجو دالوت ولي جرانت بمجموع 466.2 مليون يورو.

وفي الموسم الماضي تحت إمرة سولشاير في موسمه الأول الكامل كمدرب للشياطين الحمر ضم يونايتد كل من هاري ماجواير وآرون وان بيساكا وبرونو فيرناديز ودانييل جيمس واستعار أوديون إيجالو بمجموع 214 مليون يورو.

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