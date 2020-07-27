ريدناب: جرينوود واحد من أفضل المواهب التي شاهدناها على الإطلاق

قال جيمي ريدناب لاعب وسط ليفربول السابق إن نيكي بات رئيس قسم تطوير الفريق الأول في مانشستر يونايتد أخبره بأن مايسون جرينوود واحد من أفضل المواهب التي شاهدها على الإطلاق. وذلك في مقاله عبر صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

ماسون جرينوود النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وكتب ريدناب: "تحدثت مع نيكي بات في وقت سابق عما إذا كان يونايتد يمتلك لاعبين شباب يجب أن نضع أعيننا عليهم، قال لي، مايسون جرينوود، إنه واحد من أفضل المواهب التي شاهدناها على الإطلاق".

وواصل "الآن نرى لماذا كان متشوقا للغاية من أجله".

وأكمل "يونايتد فريق يعامل اللاعبين الشباب بطريقة مناسبة، إنهم يفتخرون بذلك".

وتابع "لهذا السبب يمكننا أن نتأكد أن جرينوود في أيد أمينة، سيدعمونه بشكل كاف ومناسب".

جرينوود صاحب الـ18 عاما انضم للفريق الأول بمانشستر يونايتد في صيف 2019 من الأكاديمية، وشارك خلال الموسم الجاري في 47 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 17 هدفا وصنع 5 آخرين، منها 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز في 31 مشاركة بين أساسي وبديل.

وتطرق ريدناب لمقارنته بأوين قائلا: "أتذكر رؤية مايكل أوين وانطلاقته من الشباب إلى القمة، كان ذلك في مايو 1997 لكننا كنا نسمع قبل مشاركته بكثير عن الفتى في الأكاديمية الذي تطور سريعا".

وواصل "هذا ما يحدث حينما تمتلك الأندية موهبة خاصة للغاية بين صفوفها، تكون هناك شائعات والسؤال الوحيد هل يمكن للموهبة أن تأخذ الخطوة الأكبر؟ أوين فعل، وجرينوود يفعل ذلك الآن".

وأكمل "أوين دائما كان لديه نظام دعم جيد من حوله، من عائلته والنادي، كان فتى عقلاني ولم يدع أي شيء يشتته عن كرة القدم".

وأتم "جرينوود في أفضل فريق يمكن أن يطوره، سيتأكدون من وضعه على الطريق الصحيح، الأمر ذاته مثل ناشئي 92 وطريقة توجيههم بطريقة خبيرة إلى القمة".

جيمي ريدناب لعب لليفربول في الفترة من 1991 وحتى 2002 قبل أن ينضم إلى توتنام ثم ساوثامبتون ويعتزل كرة القدم بعد ذلك في 2005، وتوج بـ3 ألقاب مع الحمر هم كأس الرابطة والدرع الخيرية وكأس السوبر الأوروبية.

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