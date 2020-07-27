بسبب إهانة الجماهير.. يانج أفريكانز يقيل مدرب طلائع الجيش السابق

أعلن يانج أفريكانز التنزاني إقالة مدربه البلجيكي لوك إيميل، المدير الفني السابق لطلائع الجيش، بعد أن قام بوصف جماهير الفريق بـ"الكلاب والقردة".

تصريحات إيميل جاءت خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة يانج أفريكانز وليبولي أمس الأحد في ختام الدوري التنزاني.

وتعرض لوك ايميل لكثير من الانتقادات من جماهير النادي بعد ان خسر الدوري لصالح غريمه سيمبا، حيث قال "أنا لا اشعر بالاستمتاع هنا في تنزانيا، أنتم شعب جاهل، أشعر بالاشمئزاز وعدم الراحة حيث لا أمتلك سيارة أو إنترنت أو تلفاز".

وأكمل "هؤلاء الذين ينتقدوني لا يعرفون كثيرا عن كرة القدم هم مثل الكلاب والقردة عندما يصيحون سأرحل".

تلك التصريحات اثارت غضب جماهير يانج أفريكانز ليصدر النادي صباح اليوم بيانا يعلن فيه اقالة المدرب من منصبه.

كما أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم أنه سيتقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإيقاف إيميل بسبب تصريحاته.

وأنهى يانج أفريكانز الدوري في المركز الثاني برصيد 72 نقطة خلف سيمبا الذي توج بالدوري برصيد 88 نقطة.

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