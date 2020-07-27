بونوتشي: اللقب الـ36 كان الأجمل والأصعب.. ولن نحتفل بعد الوفيات الكثيرة التي عانينا منها

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 00:13

كتب : FilGoal

بونوتشي

قال ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس إن حصد فريقه للقب الدوري التاسع على التوالي كان الأصعب والأجمل، مشيرا إلى أنهم لن يحتفلوا باللقب بعد الوفيات الكثيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وصرح بونوتشي عبر شاشة "بي إن سبورتس" قائلا: "اللقب التاسع على التوالي كان الأصعب والأجمل، جماله يكمن في صعوبته".

وواصل "بدأنا مسيرة فلسفة جديدة مع مدرب جديد واجهنا عدة صعوبات وكانت هناك أصوات من الخارج أثرت على الفريق وبذلنا كافة جهدنا والأمور كانت معقدة هذا الموسم".

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وأكمل "العالم بأسره عاش 3 أشهر صعبة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". يجب أن نبدأ من جديد وهذا ما فعلناه بعد فترة التوقف".

وتابع "اللقب هو الأجمل، أردناه بقوة وعانينا كثيرا هذا أمر لا شك فيه، لا أجد الكلمات لأعبر عن رضاي عما فعلناه وعما يجول بخاطري، راض عن الأداء، أشكر الإدارة والجماهير واللاعبين وكل من شجعنا ووقف معنا".

وأردف "الأمر السيء أن الجماهير ليست معنا في الاستاد للاحتفال بلقب الدوري".

وأتم "لن نحتفل باللقب بعد الوفيات الكثيرة التي عانينا منها".

يوفنتوس حصد لقب الدوري للعام التاسع على التوالي بعد الفوز بنتيجة 2-0 أمام ضيفه سامبدوريا ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري.

بهذا اللقب رفع يوفنتوس رصيده من الألقاب إلى 36 لقبا، يليه ميلان وإنتر بـ18 لقبا لكل منهما، ثم جنوى بـ9 ألقاب.

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