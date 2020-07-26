تريزيجيه: اليوم لعبنا برجولة وقلب.. كنت أحارب

أبدى محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا، ارتياحه لمساهمته في بقاء فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا تعادل على أرض مضيفه وست هام يونايتد بهدف لكل طرف، نتيجة كانت كافية للبقاء في القسم الأول.

وقال تريزيجيه بعد اللقاء عبر بي إن سبورتس: "طالما تتعب وتعطي في عملك، سيكافئك الله".

وأضاف النجم المصري: "كنت أحارب طوال الموسم، أحيانا أشارك وأحيانا لا أشارك، لكني كنت مؤمنا أن الفرصة ستأتيني".

وواصل: "في النهاية جاءت الفرصة وكنت سببا في البقاء".

واستعرض: "أمام كريستال بالاس لو خسرنا أو تعادلنا لهبطنا رسميا".

وأردف: "وأمام أرسنال كانت مباراة صعبة أمام فريق انتصر لتوه على مانشستر سيتي وعلى ليفربول، كان (جي فايق)".

وأتم: "اليوم كنت أحارب طوال المباراة، لم تكن مجرد مباراة كرة قدم، بل مباراة قلب ورجولة".

وكان تريزيجيه قد حصد وحده 6 نقاط ثمينة لـ أستون فيلا، بهدفيه في شباك كريستال بالاس، وهدفه في شباك أرسنال.

وضمن أستون فيلا البقاء، فيما هبط كلٍ من بورنموث، وواتفورد، رفقة نورويتش سيتي الهابط سلفا.

وخاض تريزيجيه 41 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 3 أهداف.

اقرأ أيضا:

نجاة أستون فيلا وتريزيجيه من الهبوط

عودة يونايتد لدوري أبطال أوروبا

مباراة تكريمية لـ سيلفا وإيديرسون ودي بروين في ختام الدوري

السعودية تضع أزارو في القائمة السوداء

حوار في الجول - حجازي يتحدث عن رهانه الناجح