الأهلي لـ في الجول: مروان طلب 9 ملايين للتجديد؟ كلام عبث

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي وجود أي أزمة في تجديد عقد مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء.

وقال أمير توفيق: "لا توجد أي أزمة في تجديد عقد مروان محسن، على عكس ما يُقال".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الأمور بسيطة للغاية ونحتاج فقط لبعض الوقت قبل إتمام التجديد بشكل رسمي".

وتابع " مروان محسن طلب 9 ملايين جنيه للتجديد؟ كلام عبث".

وأوضح " كل ما يُقال ليس صحيحا على الإطلاق ولم يحدث".

وأكمل حديثه قائلا: "لا مشكلة على الإطلاق بين الأهلي ومروان للتجديد، وأغلب من أجلس معهم من اللاعبين للتجديد لا يشترطوا على الأهلي. كل المتداول ليس صحيحا".

مروان محسن انضم للأهلي عام 2016 قادما من الإسماعيلي.

صاحب الـ31 عاما خاض هذا الموسم 17 مباراة مع الأهلي بمختلف البطولات. سجل فيهم أربعة أهداف، وصنع اثنين آخرين.

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