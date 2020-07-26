في مباراة من 3 أشواط.. "هاتريك" فيصل يقود الزمالك للفوز على دجلة برباعية

فاز الزمالك على وادي دجلة برباعية دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب بتروسبورت وتألق بها المهاجم الشاب أسامة فيصل الذي سجل 3 أهداف، استعدادا لعودة الدوري المصري.

أسامة فيصل النادي : الزمالك الزمالك

ولعب الزمالك المباراة الودية الثالثة له ضد دجلة، بعدما فاز على سموحة 5-1 وخسر أمام بيراميدز بهدف دون رد.

واتفق الزمالك ودجلة على لعب المباراة من 3 أشواط، على أن يكون الشوط الثالث مدته نصف ساعة فقط.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يتكون من:

المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة.

الوسط: إمام عاشور – محمد حسن – محمد عنتر.

الهجوم: شيكابالا – عمر السعيد – كريم بامبو.

وفي الدقيقة الأولى هدد الزمالك مرمى محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة بتسديدة قوية من إمام عاشور مرت أعلى العارضة.

وظهر نشاط الجبهة اليسرى للزمالك بأكثر من هجمة للثنائي محمد عنتر وعبد الله جمعة.

وهدد دجلة مرمى الزمالك في الدقيقة 29 بعدما مر رجب عمران من ثنائي الدفاع الأبيض وسدد جوار القائم للحارس محمد عواد.

ومع انطلاق الشوط الثاني أجرى باتريس كارتيرون تغيير مزدوج للزمالك بنزول محمد صبحي ومحمد حسام "بيسو" بدلا من محمد عواد وكريم بامبو.

وسدد شيكابالا كرة رائعة اصطدمت في القائم في الدقيقة 55 وذهبت بعيدا عن مرمى دجلة.

وفي الدقيقة 60 أجرى الزمالك 7 تغييرات بنزول كل من مصطفى فتحي وكاسونجو وياسين مرعي وحسام عبد المجيد وحاتم محمد وحسام أشرف وسيف فاروق جعفر بدلا من شيكابالا وعمر السعيد ومحمد عبد السلام ومحمد عنتر ومحمد حسن وعبد الله جمعة وإمام عاشور.

وأهدر وادي دجلة فرصة خطيرة في الدقيقة 66 عن طريق عبد الكبير الوادي الذي سدد كرة أبعدها دفاع الزمالك عن مرماه.

وانفرد سيف فاروق جعفر بالمرمى الأصفر لكن دفاع وادي دجلة أبعد عنه الكرة في اللحظة الأخيرة.

ونجح اللاعب الشاب حسام أشرف في تسجيل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 80 بتسديدة رائعة على يسار خالد وليد حارس مرمى دجلة بعد عرضية من كاسونجو.

جوووووووووول حسام أشرف لاعب الزمالك يسجل هدف رائع في شباك وادي دجلة الزمالك 1 : 0 وادي دجلة #ONTIME_sports pic.twitter.com/Ql5ZHIy1pm — OnTime Sports (@ONsportEg) July 26, 2020

وانتهى الشوط الثاني من المباراة بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

في الشوط الثالث الذي تبلغ مدته نصف ساعة فقط لعب الزمالك بتشكيل يتكون من:

المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حازم إمام – محمد عبد الغني – الونش – محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

الوسط المهاجم: إسلام جابر – أوباما – زيزو.

الهجوم: أسامة فيصل.

ونجح أسامة فيصل مهاجم الزمالك الشاب في تسجيل الهدف الأول له والثاني لفريقه في الدقيقة 6 من الشوط الثاني بتسديدة رائعة من أمام منطقة الجزاء.

أسامة فيصل يحرز الهدف التاني للزمالك من تسديدة صاروخية أسيست فرجاني الرايق الزمالك 2 : 0 وادي دجلة #ONTIME_sports pic.twitter.com/n87eoOSdAc — OnTime Sports (@ONsportEg) July 26, 2020

ثم أضاف فيصل الهدف الثاني له والثالث للزمالك في الدقيقة 8 بعد متابعة لعرضية محمد عبد الشافي.

في دقيقتين أسامة فيصل يسجل هدفين للزمالك 🔥⚽️ يبدو انها ليلة الناشئ أسامة الزمالك 3 : 0 وادي دجلة #ONTIME_sports pic.twitter.com/LL9HjA3lvl — OnTime Sports (@ONsportEg) July 26, 2020

وأهدر أوباما انفراد جديد للزمالك في الدقيقة 18 من الشوط الثالث بعد تمريرة رائعة من الشاب أسامة فيصل.

وواصل أسامة فيصل تألقه مع الزمالك وسجل هدفه الثالث "هاتريك" وهدف الأبيض الرابع بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى بعد متابعة لعرضية حازم إمام من الناحية اليمنى.

هاتريييييك لناشيء الزمالك أسامة فيصل في شباك وادي دجلة ⚽️⚽️⚽️ الزمالك 4 : 0 وادي دجلة #ONTIME_sports pic.twitter.com/x8D49gYFON — OnTime Sports (@ONsportEg) July 26, 2020

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