انتهت الرحلة.. لايتون باينز يعتزل كرة القدم

الأحد، 26 يوليه 2020 - 23:42

كتب : FilGoal

لايتون بينز - إيفرتون

اعتزل لايتون باينز لاعب إيفرتون، كرة القدم، بعد مسيرة حافلة مع التوفيز.

وخاض باينز مباراته الأخيرة على الإطلاق اليوم الأحد في مواجهة بورنموث بالجولة 38 من الدوري الإنجليزي، وخسرها 1-3.

باينز دخل بديلا قبل 19 دقيقة على صافرة النهاية، لتكون هذه الدقائق هي نقطة الختام في مسيرته.

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وصرّح كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون بعد اللقاء: "لايتون باينز قرر التوقف عن ممارسة كرة القدم".

وأضاف: "كل مشجع لـ إيفرتون يجب أن يكون ممتنا له، إنه قدوة رائعة ومسيرته كانت عظيمة".

وأتم الإيطالي: "نريد إبقائه في النادي، خبراته مهمة للغاية".

ولم يشارك باينز (35 عاما) سوى في 9 مباريات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا.

باينز بدأ مسيرته الاحترافية في ويجان أتليتك عام 2002، قبل أن ينتقل إلى إيفرتون عام 2007 ليقضي معه ما تبقى من مسيرته.

ولعب باينز بقميص إيفرتون 420 مباراة، سجل خلالها 39 هدفا، وصنع 67 هدفا.

وحصد باينز جائزة لاعب الموسم في إيفرتون مرتين عامي 2011، و2013.

كما دخل التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي موسمي 2011\2012 و2012\2013.

ولعب باينز 30 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا بين 2010 و2015، سجل خلالها هدفا وحيدا، وشارك في كأس العالم 2014.

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