الزمالك يعود للإسكندرية لبدء معسكره الثاني في برج العرب

الأحد، 26 يوليه 2020 - 23:31

كتب : إبراهيم رمضان

أسامة فيصل - الزمالك أمام وادي دجلة

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، السفر غدا إلى الإسكندرية لخوض معسكر جديد في برج العرب استعدادا لاستئناف المنافسات الرسمية.

ويخوض الزمالك خلال معسكره الجديد وديتين أمام طنطا وطلائع الجيش يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على الترتيب.

ويحصل لاعبو الفريق على إجازة يومي الجمعة والسبت المقبلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم ثم استكمال فترة المعسكر السكندري.

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وفاز الزمالك على وادي دجلة برباعية دون رد في ثالث تجربة ودية له استعدادا لعودة نشاط كرة القدم.

وكان الزمالك فاز في المباراة الأولى على سموحة بنتيجة 5-1 وخسر من بيراميدز بهدف دون رد.

ويلعب الزمالك في الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل ضد المصري.

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