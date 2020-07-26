في وداعية سيلفا .. إيديرسون يظفر بالقفاز الذهبي ودي بروين يعادل هنري

الأحد، 26 يوليه 2020 - 19:06

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي

سحق مانشستر سيتي ضيفه نورويتش سيتي بخماسية نظيفة في ملعب الاتحاد، بالجولة 38 –الأخيرة- للدوري الإنجليزي.

جابرييل جيسوس افتتح التسجيل في الدقيقة 11، قبل أن يضيف كيفن دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 45 بتسديدة رائعة.

في الدقيقة 79 كُتب التاريخ، عندما سجل رحيم سترلينج من صناعة دي بروين.

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ليصل دي بروين إلى تمريرته الحاسمة رقم 20 هذا الموسم، وهو رقم قياسي يتشارك فيه مع تييري هنري الذي فعلها موسم 2002\2003.

كما سجل سترلينج هدفه العشرين في موسم واحد بالدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، وهو أول لاعب إنجليزي يحقق هذا الإنجاز لـ مانشستر سيتي منذ بريان كيد عام 1977.

البديل رياض محرز أضاف الرابع في الدقيقة 83، قبل أن يختتم دي بروين الأهداف في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ليرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني بالدوري، ويتجمّد رصيد نورويتش عند 21 نقطة في المركز 20 –الأخير-.

وخاض دافيد سيلفا قائد مانشستر سيتي مباراته الأخيرة على الإطلاق بالدوري الإنجليزي بقميص مانشستر سيتي، إذ يرحل في نهاية الموسم.

كما توج إيديرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي بجائزة القفاز الذهبي بعد خروجه بشباك نظيفة للمباراة رقم 16 هذا الموسم.

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