في النزال الأخير.. يونايتد يعود لدوري الأبطال على حساب ليستر.. وتشيلسي يحفظ بطاقته

نجح مانشستر يونايتد في العودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لمدة موسم، وذلك بعدما فاز أمام ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين.

سجل هدف المباراة الأول برونو فيرنانديز من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ثم بعد خطأ فادح من كاسبر شمايكل، سجل جيسي لينجارد.

المباراة لم تشهد أحداثا قوية في شوطها الأول، بل حذر شديد من الطرفين وانحسار للعب في وسط الملعب معظم الفترات، إلى أن جاءت آخر دقيقتين في الشوط الأول، وتحديدا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

حينما أهدر جيمي فاردي فرصة خطيرة للغاية بعدم تحكمه في الكرة ليرد راشفورد بفرصة مماثلة بعدها بدقيقة، ثم فرصة أخرى لأنطوني مارسيال.

في الدقيقة 59 جاءت أخطر فرصة في اللقاء حتى ركلة الجزاء، حينما أرسل يوري تيليمانز ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة إلى منطقة الجزاء على رأس جيمي فاردي الذي ضرب العارضة التي رأفت بحال الشياطين الحمر.

وازدادت المباراة إثارة حينما أرسل برونو فيرنانديز تمريرة بينية رائعة للغاية إلى مارسيال في الدقيقة 69، لينطلق الفرنسي وأمام منطقة الست ياردة قام الثنائي ويس مورجان وجوني إيفانز بعرقتله داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

وسجل برونو فيرنانديز الهدف الأول في الدقيقة 71 من نقطة الجزاء.

وأهدر ليستر فرصة التعادل بغرابة شديدة في الدقيقة 75، حينما وصلت الكرة إلى هارفي بارنز البديل أمام مرمى ديفيد دي خيا، ليسددها بشكل ضعيف ويجدها الإسباني بين يديه.

وأضاف يونايتد الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء بلحظات، بعد خطأ فادح من كاسبر شمايكل ليخطف جيسي لينجارد الكرة منه ويسجلها هدفا ثانيا لفريقه.

بهذه النتيجة ضمن يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة بالتساوي مع تشيلسي الرابع.

أما ليستر سيتي فجاء خامسا وبالتالي سيشارك مباشرة في بطولة الدوري الأوروبي.

كيف حل تشيلسي رابعا

أسود لندن تمكنوا من الفوز بنتيجة 2-0 أمام ضيفهم ولفرهامبتون ضمن منافسات نفس الجولة، الفريق اللندني كان بحاجة إلى نقطة، ولم يشهد الشوط الأول أي أحداث يمكن وصفها بالقوية أو الخطيرة حتى آخر ربع ساعة.

اشتدت أحداث المباراة، ومعها حصل تشيلسي على ركلة حرة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ليسكنها مايسون ماونت الشباك ببراعة شديدة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ومن مرتدة متقنة للغاية، بدأها كريستيان بوليسيتش ثم مررها بدوره إلى ماونت الذي مررها إلى أوليفيه جيرو لينطلق وينفرد ويراوغ ويسجل هدفا جميلا للغاية يمكننا وصفه بـ"على طريقة جيرو".

هذه الخسارة أضرت برحلة ولفرهامبتون الذي كان يطمح للتواجد في أوروبا للموسم المقبل، وبالتحديد مسابقة الدوري الأوروبي، إذ أن عليه انتظار نتيجة نهائي الكأس لتحديد إذا ما كان أرسنال بطلا من عدمه، فإن فاز فلن يلعب صاحب المركز السابع في أوروبا، وإن خسر فسيشارك الذئاب.

ولفرهامبتون حل سابعا في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.

ماذا عن صاحب المركز السادس؟

توتنام استضاف نظريه كريستال بالاس ضمن منافسات نفس الجولة، وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

سجل توتنام أولا عن طريق هاري كين، بعد حصار من الفريق اللندني لمنطقة جزاء بالاس في الدقيقة 13، وانطلاقة رائعة وتمريرة أروع من جيوفاني لو سيلسو تصل إلى كين الذي سجل هدفا جميلا للغاية من تسديدة تظهر تمكنه داخل المنطقة.

دام تقدم توتنام طيلة الشوط الأول، حتى جاء الشوط الثاني، ومن ركنية لبالاس في الدقيقة 53، حاول ريتشارد دان أن يمرر الكرة برأسه إلى جوردان أيو وفشل الغاني في تسجيلها، لتصل أمام مواطنه جيفري شلوب الذي أسكنها الشباك بقوة.

توتنام كان بحاجة إلى الحظ مع هذا التعادل، وقد جاءت الأخبار من جاره تشيلسي، حينما تفوق على ولفرهامبتون.

بهذا التعادل ضمن توتنام المشاركة في الدوري الأوروبي للموسم المقبل دون انتظار نتيجة الكأس، بعدما احتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.

وبالنسبة لكريستال بالاس فاتحل المركز الـ14 برصيد 43 نقطة.

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