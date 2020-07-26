روي كين عن احتفال أستون فيلا: لهذا لا يفوزون أبدا بأي شيء

الأحد، 26 يوليه 2020 - 22:57

كتب : FilGoal

أستون فيلا

تعجّب روي كين قائد مانشستر يونايتد الأسبق، من احتفال لاعبي أستون فيلا الصاخب بالبقاء في الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا حجز مقعده في الدوري الممتاز للموسم المقبل، بتعادله 1-1 أمام وست هام يونايتد في الجولة 38 –الأخيرة- من الدوري الإنجليزي.

وحل كين ضيفا على شبكة سكاي لتحليل المباراة، وعُرضت أمامه لقطات للاعبي أستون فيلا من داخل غرفة خلع الملابس بعد المباراة وهم يغنون Sweet Caroline في حبور بالغ.

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ملامح وجه كين أظهرت استيائه من المشهد، قبل أن يعقّب: "لهذا لا يفوزون بأي شيء أبدا".. وسط ضحكات شديدة من المحلل الآخر ميكاه ريتشارد.

وضمن أستون فيلا بقائه بعد هزيمة واتفورد أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بورنموث سقط إلى القسم الثاني، وصاحبه واتفورد، بعد أن سبقهما نورويتش سيتي في وقت سابق.

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