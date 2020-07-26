غضب الهبوط؟ تروي ديني يسب المراسل على الهواء

الأحد، 26 يوليه 2020 - 21:06

كتب : FilGoal

تروي ديني - واتفورد - أرسنال

تلفّظ تروي ديني قائد نادي واتفورد، بكلمات خارجة على الهواء مباشرة في مقابلة تلفزيونية بعد هبوط فريقه.

واتفورد هبط إلى القسم الثاني الإنجليزي، بخسارته أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وصرّح ديني بعد اللقاء: "لم نكن جيدين بالشكل الكافي على مدار الموسم".

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وأضاف عبر سكاي: "سأخضع لجراحة في الركبة ثم أرى ما سيكون عليه الوضع".

وألمح إلى عدم لعبه في الدوري الإنجليزي مجددا: "لا أقول إنها آخر مباراة لي، ولكن إن كانت مباراتي الأخيرة، فإني قدمت كل شيء".

وعندما سأله المراسل عما إذا كان يعتقد أنها "مباراته الأخيرة على المستوى الاحترافي"، أجاب ديني في ذهول: "أنا لست عجوزا إلى هذا الحد أيها النذل الصفيق".

لكن قائد واتفورد تراجع سريعا واعتذر مباشرةً على الهواء: "آسف، آسف لم يكن يجب أن أسب، آسف".

ديني (32 عاما) خاض 27 مباراة مع واتفورد هذا الموسم، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع هدفين.

وهبط واتفورد رفقة بورنموث ونورويتش سيتي، فيما حفظ أستون فيلا مقعده في الدوري الإنجليزي لموسمٍ إضافي.

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