لاعب أستون فيلا: لم أستمتع بما حدث إطلاقا.. كان كابوسا

الأحد، 26 يوليه 2020 - 20:13

كتب : FilGoal

أستون فيلا

اعترف كونور هوريهان لاعب أستون فيلا، أنه عاش لحظات عصيبة خلال الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا تعادل على أرض مضيفه وست هام يونايتد بهدف لكل طرف، نتيجة كانت كافية للبقاء في القسم الأول.

وصرّح هوريهان عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء: "لدي مشاعر مختلطة، سعادة، ارتياح.. أنا ممتن لخطف بطاقة البقاء، فقط ممتن، لأني لم أستمتع بالأمر على الإطلاق حتى أكون صريحا".

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وأضاف: "استراحات شرب المياه كان كابوسا، لأننا ننتظر إخبارنا بنتائج المباريات الأخرى، وهذا لم يكن ممتعا".

وواصل: "لم تكن مباراة رائعة للغاية لتشاهدها، لكننا أتممنا المهمة".

وأشاد بـ جاك جريليش قائد الفريق صاحب هدف البقاء: "جريليش برز عندما احتجناه بشدة، تماما كما فعل طوال الموسم، احتجنا إلى بعض السحر. أنا فوق القمر بسبب البقاء في الدوري".ز

وأتم: "دين سميث (مدرب الفريق) كان رائعا، صعد بنا إلى الدوري الممتاز، ومهمته هذا الموسم كانت البقاء في الدوري وإعطائنا دفعة، نأمل أن نبني على ذلك في الموسم المقبل".

وهبطت أندية نورويتش سيتي، وواتفورد، وبورنموث إلى دوري القسم الثاني رسميا.

وساهم المصريان محمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد المحمدي، بشكلِ كبير في بقاء أستون فيلا هذا الموسم بالدوري الممتاز.

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