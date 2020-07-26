أستون فيلا يستمر.. نجاة رفاق تريزيجيه والمحمدي من صراع الهبوط وتجنب دراما الدقائق الأخيرة

وسط دقائق أخيرة درامية، نجح أستون فيلا في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز متفوقا على بورنموث وواتفورد.

تعادل أستون فيلا إيجابيا أمام وست هام بهدف لكل فريق في ختام مباريات الدوري الإنجليزي.

يأتي ذلك رغم تفوق بورنموث على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وكان واتفورد قد خسر من أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أمن أستون فيلا استمراره في الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن بورنموث وأستون فيلا.

وكان بورنموث بعد تقدمه 3-1 في حاجة إلى خسارة أستون فيلا بأي نتيجة من أجل استمراره وهبوط الفيلانز.

تقدم جاك جريليتش لفريق أستون فيلا في الدقيقة 84، لكن أندري يارمولينكو تعادل سريعا بعد دقيقة واحدة لتستمر الإثارة حتى نهاية المباراة.

أما بورنموث فتغلب على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل جوشوا كينج الهدف الأول في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل مويس كين النتيجة في الدقيقة 41، ونجح دومينيك سولانكي في إنهاء الشوط الأول بتقدم بورنموث بالهدف الثاني في الدقيقة 46.

وفي الشوط الثاني عزز جونيور ستانيسلاس تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 80 وكان بورنموث في حاجة لهزيمة أستون فيلا فقط من أجل البقاء.

أما مواجهة أرسنال وواتفورد فحسمها "الجانرز" مبكرا بثلاثة أهداف متتالية في 33 دقيقة، إذ سجل أوباميانج الهدف الأول من ركلة جزاء قبل أن يضيف كيران تيرني الثاني في الدقيقة 24 ويعزز أوباميانج التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 33.

وقلص ديني النتيجة لفريق واتفورد من ركلة جزاء في الدقيقة 43 قبل أن يضيف داني ويلبيك الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وفصل أوباميانج هدفا واحدا من أجل تحقيق لقب هداف الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي.

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