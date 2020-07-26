مدرب أستون فيلا: أتوقع أن يسكر جريليش معي الليلة

أبدى دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا، سعادته البالغة بالبقاء في الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا تعادل على أرض مضيفه وست هام يونايتد بهدف لكل طرف، نتيجة كانت كافية للبقاء في القسم الأول.

وصرّح سميث بعد اللقاء: "لم نقدّم مباراة عظيمة، لكننا دافعنا بحزم، وحققنا إنجازا مذهلا للجميع".

وأضاف عبر بي تي سبورت: "جريليش كان في الموعد وسجل هدفا رائعا".

وواصل: "أهدي هذا البقاء إلى مشجعي أستون فيلا، إنها لحظة فخر، شعورنا أفضل من الصعود الموسم الماضي".

وأكمل: "توجب علينا أن نبني فريقا جديدا هذا الموسم ونغير الكثير من الأشياء".

وأوضح: "استغللنا فترة الوباء بالشكل الأمثل، خسرت أبي خلال تلك الفترة وكان هناك الكثير من الإحباط، ولكننا عرفنا أنه يتوجب علينا العمل بجد".

وأتم: "فقدت صوتي، أتوقع أن يسكر معي جريليش الليلة، هذا كل ما أستطيع قوله، سأتحدث مع ملاك النادي غدا".

وهبطت أندية نورويتش سيتي، وواتفورد، وبورنموث إلى دوري القسم الثاني رسميا.

وساهم المصريان محمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد المحمدي، بشكلِ كبير في بقاء أستون فيلا هذا الموسم بالدوري الممتاز.

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