عبد الحفيظ لـ في الجول: التحاليل تقول إن حالة حمدي فتحي جيدة.. ومسحة منفردة له

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن كل التحاليل والأشعة المرتبطة بفيروس كورونا والخاصة بلاعب وسط الفريق حمدي فتحي تقول إن حالته جيدة، بعد أن تم تشخيصه بحمله لفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

حمدي فتحي النادي : الأهلي

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "الفريق كله سيخضع لمسحة اليوم الأحد، أما حمدي فتحي فسيخضع لمسحة منفردة للتأكد من تحول حالته إلى سلبية".

وأضاف "في حال ظهور نتيجته بأنها سلبية، سيعود لمران الفريق بداية من يوم الثلاثاء".

ويجري فتحي، والفريق، المسحة في الساعة الرابعة والنصف.

وعاد حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرا، وذلك بعد التعافي من إصابة الغضروف، قبل إصابته بكورونا.

ويتدرب الأهلي استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل ولمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر المقبل.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ورصيده 49 نقطة بعد خوضه لنصف عدد مبارياته.

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