الزمالك يواجه طنطا يوم الثلاثاء

قرر الزمالك مواجهة فريق طنطا وديا يوم الثلاثاء في إطار استعدادات الناديين لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل.

وينتظم الفريق في معسكره ببرج العرب يوم الإثنين ويلعب ضد طنطا يوم الثلاثاء ثم يواجه طلائع الجيش يوم الأربعاء.

وفاز الزمالك على سموحة بنتيجة 5-1 وخسر بهدف أمام بيراميدز استعدادا للدوري.

ويواجه وادي دجلة في الثامنة مساء الأحد في ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

ويستأنف الزمالك مبارياته في الدوري بمواجهة المصري في 6 أغسطس المقبل ثم يلعب ضد مضيفه الاتحاد بعد أربعة أيام.

ثم يواجه مصر المقاصة ونادي مصر قبل صدامه أمام الأهلي في مباراة القمة في 22 أغسطس.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري ورصيده 31 نقطة بعد خوض 16 مباراة.

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