تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه أساسي في يوم المصير.. وغياب المحمدي

يبدأ المصري محمود حسن "تريزيجيه" مباراة اليوم الأحد مع فريقه أستون فيلا ضد مضيفه وست هام يونايتد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يغيب زميله ومواطنه المصاب أحمد المحمدي.

وجاء تشكيل فيلا للمباراة:

حارس المرمى: رينا

الدفاع: جيلبرت - مينجس - كونسا

وسط الملعب: تارجت - ماكجين - دوجلاس لويز - هوريهان

الهجوم: تريزيجيه - ساماتا - جريليش

🚨 𝗧 𝗘 𝗔 𝗠 𝗡 𝗘 𝗪 𝗦 🚨 This is how Aston Villa line up to face West Ham United. 👊#WHUAVL #AVFC pic.twitter.com/YaDaY8ZG4X — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 26, 2020

ويحتاج فيلا للفوز وانتظار نتيجة مباراتي أرسنال ضد واتفورد، وإيفرتون ضد بورنموث، لأن فريقا واحدا سيبقى في الدوري من بين فيلا وواتفورد وبورنموث.

ويمتلك فيلا وواتفورد 34 نقطة وللأول الأسبقية في الترتيب بفارق هدف عن الأخير.

بينما بورنموث حظوظه أقل في البقاء بالدوري نظرا لوجوده في المركز قبل الأخير ورصيده 31 نقطة.

لابد أن يفوز وأن يخسر فيلا وواتفورد ليبقى بين الكبار.

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