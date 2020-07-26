نائب رئيس الزمالك: حققنا كل رغبات الجمعية العمومية.. ونحن أول من طبق الإجراءات الاحترازية

قال أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك إنه وزملائه لديهم ثقة في حضور أعداد كثيفة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي اليوم الأحد.

وتحدث إبراهيم للموقع الرسمي لناديه: "أعضاء النادي سعداء بالإنشاءات الجديدة وهو ما لمسناه منذ إعادة النشاط عقب توقف دام طويلا بسبب تفشي فيروس كورونا عالميا".

وأكمل "اليوم أثراه وجود الأعضاء، ونقاشهم مع رئيس النادي مرتضى منصور من أجل مصلحة النادي".

وتابع "الاعضاء حريصون على الحضور رغم تفشي فيروس كورونا. أشكرهم على وعيهم الكامل وعلى وقفتهم خلف مجلس الإدارة".

وأشار "تجاوب الجمعية العمومية اليوم يمحو تعب مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة. مجلس إدارة الزمالك حقق كل رغبات الجمعية العمومية بإنشاء قناة الزمالك وفرع 6 اكتوبر والاستاد الجديد".

وعن مستوى الفريق في الفترة الماضية قال نائب رئيس الزمالك: "سعيد بأداء اللاعبين في المباراتين الوديتين مع سموحة وبيراميدز. الفريق لديه لياقة بدنية كبيرة. الوديات لها فوائد برغم الهزيمة أمام بيراميدز لكن هناك مكتسبات وستكون حافزا كبيرا وتجهيزا جيدا لدوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "الإدارة توفر كافة السبل للفريق للاستعداد الجيد لدوري أبطال إفريقيا، الامور صعبة في المنظومة الرياضية في ظل انتشار الإصابات خلال الفترة الماضية من لاعبين ومدربين وعلى رأسهم مختار مختار برغم عدم الاختلاط بين الفرق".

وأتم "الزمالك أول ناد أوقف النشاط الرياضي خوفا على الاعضاء والرياضين وفرض إجراءات احترازية قبل أي مؤسسة والزمالك نفذ توجهات الدولة في الرجوع تدريجيا".

طالع أيضا

صلاح يطارد رقما تاريخيا أمام نيوكاسل

صن: ميسي يريد بييلسا في برشلونة

مواعيد مباريات الأحد

أحمد حسن يعلق على تصريحات فاروق جعفر

كونتي يرد على تقارير انتقال ميسي إلى إنتر

اتحاد الكرة يكشف دعوة مصر للمشاركة في بطولة عربية بقطر