مدرب بايرن: تشيلسي ظهر بشكل جيد مؤخرا وعلينا أن نواجهه بكامل تركيزنا

رغم الفوز بثلاثية نظيفة في ملعب منافسه، لا يشعر هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ بالاطمئنان قبل ملاقاة تشيلسي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سنحول تركيزنا كله إلى تشيلسي بعد مباراة مارسيليا الودية يوم الجمعة".

وأضاف "لقد ظهر فريق تشيلسي بشكل جيد جدًا في الأسابيع الأخيرة، لذلك يجب علينا أن نذهب إلى تلك المباراة بكامل تركيزنا".

وعاد لاعبو بايرن للتدريبات الجماعية استعدادا لدوري الأبطال، بعد أن حصلوا على بعض الراحة للاسترخاء وإعادة شحن طاقاتهم منذ التتويج بلقبي الدوري والكأس قبل أسابيع.

وأوضح فليك "تماما كما كان الحال قبل العطلة القصيرة، أنا سعيد جدا بأداء اللاعبين، فهم في حالة تركيز جيدة".

وتابع "أنا سعيد للغاية بالأجواء السائدة في الفريق، الجميع يرغب في الفوز، وهو الشرط الأساسي إذا أردت النجاح".

بعد تحقيق الثنائية المحلية، يسعى بايرن لحصد دوري الأبطال ليكرر الإنجاز الذي حققه في موسم 2012-2013.

وتعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد الشهر القادم، إذ تم الإعلان عن جدول الأدوار المتبقية من المسابقة، ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية.

بايرن سيستكمل مشواره في البطولة بمواجهة إياب دور الـ16 ضد تشيلسي يوم 8 أغسطس المقبل.

مباراة الذهاب في لندن انتهت بفوز بايرن بثلاثية نظيفة، قبل توقف منافسات الرياضة في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

طالع أيضا

صلاح يطارد رقما تاريخيا أمام نيوكاسل

صن: ميسي يريد بييلسا في برشلونة

مواعيد مباريات الأحد

أحمد حسن يعلق على تصريحات فاروق جعفر

كونتي يرد على تقارير انتقال ميسي إلى إنتر

اتحاد الكرة يكشف دعوة مصر للمشاركة في بطولة عربية بقطر