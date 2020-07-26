اتحاد الكرة لـ في الجول: مسحات جديدة للإنتاج والمجموعة المصابة بـ كورونا خلال ساعات

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن فريق الإنتاج الحربي، والمجموعة التي تم إعلان إصابتها بفيروس كورونا ستجري مسحة جديدة خلال ساعات.

وقال العطار لـFilGoal.com: " منذ ظهور العينات الإيجابية واتحاد الكرة واللجنة الطبية تتابع الأمر بشكل جاد وتبذل جهدا كبيرا في متابعة حالات المصابين المطمئنة خاصة وأن الحالات جميعها بدون أعراض ظاهرة".

وأوضح العطار " المجموعة المصابة أجرت مسحا مؤخرا أظهر تحول ٥ عينات من بينهم من إيجابية إلى سلبية مشددا على أنه سيخضع بقية المصابين وجميع أعضاء الفريق لمسحة جديدة خلال ساعات ويأمل في أن تتحول جميع العينات لسلبية استعدادا لاستئناف مباريات الدوري بداية من 6 أغسطس المقبل".

وسجل الإنتاج الحربي 18 إصابة من بينها المدير الفني مختار مختار بعد عودتهم من معسكر بشرم الشيخ، بجانب إعلان إصابة مهاجم طلائع الجيش عمرو جمال ولاعب وسط الأهلي حمدي فتحي.

كشف خالد مهدي مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي أمس السبت، عن تحوّل 5 حالات مصابة بـ كورونا بين أفراد الفريق إلى سلبية.

وصرّح مهدي عبر أون تايم سبورتس 2: "أجرينا مسحتين خلال آخر 48 ساعة".

وأوضح: "مسحة تأكيدية للحالات السلبية، وظهرت كلها سلبية مجددا الحمد لله".

وتابع: "ومسحة جديدة لـ14 حالة مصابة، تحوّلت 5 منها إلى سلبية بالفعل".

وأشار: "4 مصابين فضّلوا انتظار إجراء المسحات الأسبوع المقبل وعدم الخضوع لهذه المسحة".

وعن حالة مختار مختار المدير الفني للفريق المصاب بفيروس كورونا، أوضح مهدي: "هو بخير، لم تظهر عليه أي أعراض تثير القلق".

وواصل: "تدربنا اليوم بـ14 لاعبا، الخماسي الذي صارت عينته سلبية، سنجري مسحة تأكيدية ثانية له غدا".

طالع أيضا

صلاح يطارد رقما تاريخيا أمام نيوكاسل

صن: ميسي يريد بييلسا في برشلونة

مواعيد مباريات الأحد

أحمد حسن يعلق على تصريحات فاروق جعفر

كونتي يرد على تقارير انتقال ميسي إلى إنتر

اتحاد الكرة يكشف دعوة مصر للمشاركة في بطولة عربية بقطر