حوار – رئيس برشلونة: لدينا 7 تعاقدات منذ يناير.. ولن نضم نيمار إلا في هذه الحالة

تحدث جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة عن استعدادات الفريق للموسم المقبل بعد خسارة لقب الليجا لريال مدريد، والتجديد لنجميه ليونيل ميسي ومارك أندريه تير شتيجن.

وقال بارتوميو لصحيفة "موندو ديبورتيفو":"لدينا بالفعل سبعة لاعبين جدد، منذ يناير وضع برشلونة سلسلة من الرهانات للمستقبل ويرى الناس القدرات التي يتمتعون بها، بيدري وهو لاعب شاب يتمتع بموهبة لا تصدق، وترينكاو الذي لم يكن معروفا لكنه أفضل لاعب شاب في أوروبا ووقعنا معه في يناير، وماتيوس فرنانديز الذي لعب عددا قليلا من المباريات بسبب بعض المشاكل التي تم حلها، و ميراليم بيانيتش الذي سيدعم الفريق منذ أول دقيقة له مع الفريق".

وتابع "هذا بالإضافة إلى رونالد أراخو المدافع الذي سيحظى بفرص مع الفريق، مع ريكي بويج وأنسو فاتي".

وأكمل "ليس لدي أي شك في أن ميسي سيجدد عقده مع برشلونة، ولدي علاقة جيدة معه".

ثم أضاف "بالنسبة لي، التجديد لتير ستيجن أولوية ليس فقط بسبب قدراته كحارس مرمى، ولكن لشخصيته كلاعب وطريقته في التواصل مع الفريق، فهو يدعم غرفة اللاعبيم والمستقبل كما أنه صغير للغاية وبالفعل ضمن النخبة، في الثامنة والعشرين من عمره ويعد واحدا من أفضل ثلاثة في العالم".

وواصل "عقد لويس سواريز ممتد معنا حتى 2021 ويوجد بند يجدد العقد بشكل تلقائي بناء على عدد المباريات التي يلعبها".

وتحدث رئيس برشلونة عن فرص التعاقد مع نيمار نجم باريس سان جيرمان، ولاوتارو مارتينيو مهاجم إنتر ميلان.

وشرح "سيكون من الصعب التعاقد مع نيمار، إذا لم تتضمن الصفقة تبادل لاعبين مع باريس سان جيرمان".

واستدرك "تحدثنا مع إنتر ميلان بشأن لاوتارو مارتينيز، لكن المفاوضات متوقفة الآن".

ورد بارتوميو على الانتقادات التي وجهها ساندرو روسيل رئيس برشلونة السابق بحجة تحكم غرفة اللاعبين في قرارات مجلس الإدارة.

وأتم "أعرف ساندرو جيدا وأدرك ما يعنيه، نسأل دائما اللاعبين وقائدي الفريق عن آرائهم وكذلك المسؤولين من مختلف المجالات، لكن في النهاية القرار الأخير يخص دائما مجلس الإدارة".

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