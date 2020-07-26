ساري: الموسم الحالي هو الأصعب في تاريخ الكرة الإيطالية

يعتبر ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أن الموسم الحالي هو الأصعب في تاريخ الكرة الإيطالية.

ويستعد يوفي لمواجهة سامبدوريا ضمن الجولة 36 من الدوري الإيطالي يوم الأحد.

وقال ساري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الموسم الحالي هو الأصعب في تاريخ الكرة الإيطالية، كانت المباريات الماضية صعبة للغاية لكل فريق".

وأضاف "أمنح الفريق علامة جيدة في مثل هذا الموسم المعقد، لقد أبلى البيانكونيري بلاءً حسنا".

واستمر "نريد حصد نقاط مباراة سامبدوريا كاملة لكي نحقق هدفنا، يجب أن ندخل المواجهة بعزيمة كبيرة".

وواصل "سامبدوريا فريق له طريقته وأسلوبه في اللعب، إنهم قادرون على البقاء منظمين لفترة طويلة في المباراة".

وأكمل "قد يظهر سامبدوريا بدون دافع نظرا لموقفه في جدول الترتيب لكن هذا الأمر لن يحدث، خسارته للدربي قد تخلق للاعبيه الدافع".

وشدد مدرب السيدة العجوز "لا يمكن لأحد أن يتغلب علينا فيما يخص الدوافع، لدينا هدف واضح".

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري برصيد 80 نقطة بفارق 4 نقاط عن إنتر و5 نقاط عن أتالانتا و8 نقاط عن لاتسيو.

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