سكاي: يونايتد يرفض طلب إنتر بشأن إعارة سانشيز

رفض مانشستر يونايتد طلب إنتر ميلان بتمديد إعارة أليكسيس سانشيز لاعب الشياطين الحمر المعار للنادي الإيطالي حتى الشهر المقبل وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الإيطالية.

وقال التقرير إن يونايتد رفض طلبا من إنتر لتمديد إعارة سانشيز حتى يتسنى له لعب مباريات الدوري الأوروبي في الشهر المقبل.

ويرغب أنطونيو كونتي في الاحتفاظ بخدمات سانشيز من أجل خوض ما تبقى من الدوري الأوروبي في أغسطس المقبل، لكن التقرير أوضح أن يونايتد متردد في فعل ذلك الأمر ولا يرغب في تعزيز قوة منافس مباشر على اللقب مثل إنتر.

وفي حالة إذا ما نجح إنتر بأي شكل بإقناع يونايتد باستمرار سانشيز، فقد يتواجه الفريقان في الدوري الأوروبي هذا الموسم، إذ أن قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تسمح للاعبين المعارين من فريق بمواجهة فريقهم دون أي قيود.

وكان يونايتد قد وافق في وقت سابق على تمديد إعارة سانشيز في وقت سابق حتى ينهي بطولة الدوري الإيطالي مع فريقه، بعد استئناف نشاط كرة القدم.

وأشار التقرير إلى أن يونايتد يرغب في بيع لاعبه بشكل نهائي في الفترة المقبلة.

ويعد راتب سانشيز هو المشكلة الأكبر بالنسبة ليونايتد وعملية بيعه، إذ أنه يتقاضى راتب أسبوعي يتخطى حاجز الـ350 ألف جنيه إسترليني، وحاليا اقترب من بلوغ عامه الـ32.

وأبدى إنتر ترحيبا بفكرة ضم سانشيز بشكل نهائي، إلا أنه يرغب من اللاعب في تقليل راتبه بشكل كبير لكي يتمكن من القيام بتلك الخطوة.

سانشيز انضم إلى يونايتد قادما من أرسنال في شتاء 2018 في صفقة تبادلية رحل بموجبها هنريك مخيتاريان في الجهة الأخرى، لكن النجم التشيلي لم يتمكن من تقديم ذات المستوى الكبير الذي كان يقدمه مع أرسنال.

ورحل سانشيز في صيف 2019 معارا إلى إنتر حتى نهاية الموسم، لكن توقف نشاط كرة القدم لفترة وصلت إلى 3 أشهر دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باعتماد تعديلات على عقود اللاعبين المعارين والذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، ما يسمح للأندية بتجديدها وفقا لاتفاقيات جديدة حتى يتمكنون من إنهاء الموسم بشكل طبيعي.

ولعب سانشيز بقميص إنتر في 26 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 10 آخرين.

إنتر على موعد لمواجهة خيتافي في دور الـ16 من الدوري الأوروبي، وقد يواجه مانشستر يونايتد إن وصل الفريقان للنهائي.

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