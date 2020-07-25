تقرير تونسي: حسين السيد يقترب من العودة لـ الصفاقسي

السبت، 25 يوليه 2020 - 15:58

كتب : FilGoal

حسين السيد - الصفاقسي

قال موقع "فوت 24" التونسي إن مسؤولي الصفاقسي التونسي راسلوا وزارتي الخارجية والنقل من أجل تسهيل عودة حسين السيد إلى البلد غدا الأحد.

حسين السيد

النادي : الصفاقسي

الصفاقسي

مصدر بالصفاقسي أخبر الموقع التونسي أنهم تواصلوا مع قادة في الدولة لضمان وصول حسين السيد إلى تونس.

سيناريو مماثل لما فعله النادي مع الجزائري إسلام باكير سابقا.

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وسيخضع لاعب الأهلي المُعار للفريق التونسي عقب وصوله لمسحة طبية للتأكد من سلامته من فيروس كورونا.

ثم سيسافر إلى مدينة الحمامات للخضوع لإجراءات الحجر الصحي مثلما فعل زميله باكير.

الصفاقسي يحتل المركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق 10 نقاط عن الترجي المتصدر بعد مرور 16 جولة.

وسيحل الصفاقسي ضيفا على اتحاد تطاوين في الثاني من أغسطس عقب استئناف نشاط الدوري التونسي الذي توقف منذ فبراير الماضي.

ومنذ انتقاله إلى الصفاقسي في يناير الماضي شارك حسين السيد في 3 مباريات فقط.

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