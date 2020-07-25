إنتر: التعاقد مع ميسي؟ هذا خيال.. ليس هدفا لنا على الإطلاق

نفى جوزيبي ماروتا مدير نادي إنتر ميلانو الإيطالي بشكل قاطع ربط ناديه بالتعاقد مع الأسطورة ليونيل ميسي من برشلونة.

زلزال فجرته صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بعدما أشارت لضغط إنتر للتعاقد مع ميسي الذي لم يجدد حتى الآن مع برشلونة. أخبار جاءت بعدما زعم راديو "راي" الإيطالي بسفر والد ميسي إلى إيطاليا للحديث مع إنتر.

ولكن كل ذلك "مجرد خيال"، حسبما وصف ماروتا.

وقال ماروتا: "التعاقد مع ميسي؟ هذا خيال".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي إيطاليا "ميسي ليس هدفا لنا على الإطلاق. أعتقد أنه يريد بكل تأكيد مواصلة مسيرته الكروية مع برشلونة".

وأكمل حديثه قائلا: "ما نُفكر فيه الآن هو الاحتفاظ بـ سانشيز على الأقل حتى نهاية الدوري الأوروبي".

وأشار "حتى الآن لم نصل لحل (مع يونايتد) ونسعى للإبقاء عليه على الأقل لنهاية الدوري الأوروبي".

ويسعى إنتر للتعاقد مع سانشيز بشكل نهائي من مانشسستر يونايتد، ولكن حتى الآن الأخير يرفض حتى فكرة استكمال اللاعب للموسم مع فريقه الإيطالي. (طالع التفاصيل)

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