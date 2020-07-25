تقرير سعودي: الزمالك يتحرك لضم عمر خربين

السبت، 25 يوليه 2020 - 15:29

كتب : FilGoal

عمر خربين

قالت صحيفة الرياض السعودية إن الزمالك سيتحرك بشكل رسمي خلال أيام للتفاوض مع الهلال السعودي للحصول على اللاعب السوري عمر خربين.

عمر خربين

النادي : الهلال

الزمالك

وكتبت الصحيفة أن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب القلعة البيضاء، يرغب في التعاقد مع خربين (26 عاما).

وأشارت إلى إعجاب المدرب الأسبق للأهلي ومازيمبي بالمهاجم الذي شارك مع بيراميدز في النصف الثاني من الموسم الماضي.

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وشارك خربين، اللاعب الأسبق للظفرة الإماراتي، في 12 مباراة مع بيراميدز وسجل 6 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وسجل خربين 5 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة في 16 مباراة شارك بها مع الهلال في الموسم الحالي.

ويستعد الزمالك لاستئناف الدوري المصري الممتاز بمواجهة المصري في 6 أغسطس المقبل.

وأمام حامل لقب السوبر الإفريقي والسوبر المصري مواجهة قوية ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر المقبل.

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الزمالك عمر خربين
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