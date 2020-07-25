جينياك يفتتح التسجيل في دوري "الحراس" المكسيكي

السبت، 25 يوليه 2020 - 16:45

كتب : محرر FilGoal.com

إدواردو فارجاس - أندريه بيير جينياك - أونال تيجيريس

افتتح الفرنسي بيير أندريه جينياك مهاجم أونال تيجيريس التهديف في الموسم الجديد من الدوري المكسيكي أمام نيكاكاسا.

مرحلة أبرتورا (الافتتاحية) للموسم تحول اسمها إلى "جوارديانيس" أي الحراس تكريما للقطاع الطبي وجهوده لمكافحة فيروس كورونا في البلاد.

الفرنسي سجل ثنائية في الدقيقتين 13 و79 بينما سجل الدولي التشيلي إدواردو فارجاس الهدف الثاني في الدقيقة 39.

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جينياك الهداف التاريخي للنمور رفع رصيده إلى 128 هدفا في 221 مباراة بقميص ناديه منذ انضمامه في 2015 عقب نهاية تعاقده مع مارسيليا الفرنسي.

وكان الفرنسي المخضرم قد تأخر في الوصول إلى المطار من أجل السفر رفقة زملائه إذ وصل بسيارته الخاصة وليس حافلة النادي بعدما حصل على إذن لحل مشاكل عائلية خاصة به.

وأصبح جينياك تاسع لاعب أجنبي يسجل الهدف الافتتاحي في آخر 10 مواسم من الدوري المكسيكي.

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أندريه بيير جينياك أونال تيجيريس الدوري المكسيكي
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