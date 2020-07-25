خبر في الجول - الأهلي يجدد عقد المدافع كريم يحيى لـ5 مواسم

جدد الأهلي عقد اللاعب كريم يحيى، المعار إلى سموحة، لمدة 5 مواسم لينتهي في 2025.

كريم يحيى النادي : سموحة الأهلي

وعلم FilGoal.com أن اللاعب وقع "على بياض" خلال جلسة جمعته بأمير توفيق مدير التعاقدات في القلعة الحمراء.

ولم يشترط المدافع البالغ عمره 22 عاما شيئا في العقد الجديد.

ويلعب يحيى معارا إلى سموحة منذ يناير 2019 وحتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك يحيى في 22 مباراة بالدوري المصري الممتاز وأرسل تمريرة حاسمة.

ويشغل يحيى، الذي كان منتميا لقطاع الناشئين في الأهلي، مركز قلب الدفاع ويستطيع اللعب كظهير أيمن.

وشارك يحيى في مباراة ودية مع منتخب مصر الأولمبي العام الماضي.

ويعود ظهوره الأول في الدوري إلى 3 فبراير 2019 حين دفع به المدرب عادل عبد الرحمن أساسيا ضد طلائع الجيش.

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