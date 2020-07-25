باريس سان جيرمان يعلن تشخيص إصابة مبابي

السبت، 25 يوليه 2020 - 15:15

كتب : FilGoal

مبابي - باريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي تشخيص إصابة كيليان مبابي عقب أحداث نهائي كأس فرنسا أمام سانت إيتيان.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

المباراة الدموية شهدت فوز سان جيرمان بهدف دون مقابل في أول مباراة عقب عودة النشاط الرياضي في فرنسا.

وأوضح بيان الفريق الباريسي إصابة مبابي بـ "التواء خطير في الكاحل الأيمن والجزء الجانبي من الساق".

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وأضاف "سيتم إعادة تقييم الإصابة خلال 72 ساعة بتحليل وتصوير الكاحل".

الدقيقة 27 عرفت تدخلا عنيفا من لويك بيرين قائد سانت إيتيان في حق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

لتشتعل على الفور مشاجرة كبيرة بين طرفي الفريقين نال على إثرها ثلاثي باريس سان جيرمان: ميتشل باكر، وكيلور نافاس، ولياندرو باريديس بطاقات صفراء، كما تحصل ثنائي سانت إيتيان: جيسي مولان، ورومان حموما على إنذارين.

أما بيرين مرتكب المخالفة وسبب الأزمة الرئيسي، فتحصل بدوره على بطاقة صفراء، قبل أن يرجع الحكم لتقنية الفيديو ويكتشف قوة التدخُل، ليغير قراره ويلغي البطاقة الصفراء، ويشهر الحمراء بدلا منها في وجه قائد سانت إيتيان.

مبابي خرج مصابا وباكيا وعوضه الإسباني بابلو سارابيا.

والبكاء كان من نصيب بيرين أيضا الذي خاض آخر مباراة في مسيرته الكروية بعد 17 سنة بقميص سانت إيتيان، لتكون نهايته على طريقة مواطنه زين الدين زيدان، ويودع ملاعب كرة القدم ببطاقة حمراء.

جيانبييرو جاسبريني مدرب أتالانتا والذي يستعد لمواجهة باريس في دوري أبطال أوروبا بربع النهائي صرّح أمس قائلا: "أتمنى ألا تكون إصابة مبابي كبيرة".

وتابع "مبابي شخص رائع ونحن لا نرغب في تحقيق الفوز بسبب مصائب الآخرين".

النادي الباريسي أعلن أيضا غياب مدافعه الألماني ثيلو كيرير لمدة تتراوح بين 4-5 أيام بسبب كدمات في الورك الأيمن.

فيما يشهد الأسبوع الجاري عودة الثنائي عبده ديالو وخوان برنات.

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