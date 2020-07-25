لاعب يونايتد: فان دايك مغرور.. ولا أحب ميلنر

قال أندرياس بيريرا لاعب مانشستر يونايتد إنه يرى ثنائي ليفربول، جيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك مغرورين، بينما اختار مواطنيه البرازيليين ويليان وديفيد لويز حين سئل عن أكثر اللاعبين الطيبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيريرا في حواره مع قناة Desimpedidos في يوتيوب:"لا أحب ذلك الشخص، ميلنر"، وذلك بعد سؤاله عن أكثر اللاعبين المغرورين في البطولة الإنجليزية.

وواصل "ولأقول لك الحقيقة، لا أحب ذلك الشخص، المدافع، فان دايك. Marrento (مغرور). حتى الطريقة التي يلعب بها، بها نوع من الغرور".

ثم تحول اللاعب البالغ عمره 24 عاما للحديث عن "الأشخاص الطيبين" فقال:"لويز وويليان هما أكثر لاعبين".

ويخوض بيريرا موسمه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ رحل عن فالنسيا وانضم إلى فريق الشياطين الحمر في 2018.

وشارك بيريرا في 39 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

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