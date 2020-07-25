إبراهيموفيتش في فيديو تحفيزي: تعتقدون أنني انتهيت؟ أنا زلاتان.. لا زلت أستعد

نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان فيديو عبر حسابه الرسمي في تويتر وجه فيه رسالة إلى "من يعتقدون أن مسيرته مع كرة القدم انتهت".

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

وقال السويدي البالغ عمره 38 عاما:"إذن تعتقدون أنني انتهيت، أن مسيرتي ستنتهي قريبا؟ لا تعرفونني".

وواصل "قاتلت طوال حياتي. لم يؤمن بي أحد، لذا كان علي أن أؤمن بنفسي. بعض الناس أرادوا تحطيمي، لكنهم فقط جعلوني أقوى. آخرون أرادوا استغلالي، فقط جعلوني أذكى".

واستمر "لكن تعتقدون أنني انتهيت الآن؟ إليكم جميعا، لدي شيء واحد لأقوله. لست مثلكم. أنا زلاتان إبراهيموفيتش، ولا زلت أستعد".

I'm just warming up pic.twitter.com/7GLlrCIG4a — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 25, 2020

إبراهيموفيتش، نجم أياكس ويوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق، لم يحدد مستقبله بعد.

عاد إلى أوروبا في يناير الماضي لينضم إلى ميلان، الذي لعب له من 2010 إلى 2012، وينتهي عقده مع الفريق بنهاية أغسطس المقبل.

وألمح إبراهيموفيتش أنه ربما لن يجدد عقده مع النادي قائلا:"زلاتان لا يلعب في الدوري الأوروبي".

وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إنه يريد بقاء المهاجم مع الفريق في الموسم المقبل.

وشارك إبراهيموفيتش في 18 مباراة مع ميلان وسجل 8 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

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