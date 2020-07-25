لالانا: كلوب ربما بالغ بوصفي أسطورة

يرى آدم لالانا لاعب ليفربول أن مدربه يورجن كلوب بالغ حين وصفه بالأسطورة، مشيرا إلى دور الأخير في تحقيق نجاح ساحق للفريق الإنجليزي.

آدم لالانا النادي : ليفربول ليفربول

وقال الإنجليزي الذي سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري:"ربما بالغ بعض الشيء، لكننا مجموعة من الأساطير، أرى ذلك بوضوح".

وواصل في حواره مع الموقع الرسمي للنادي "الأمر لا يتعلق بفرد أو إثنين لماذا نجحنا بهذا الشكل، لكن هيكل النادي الذي صنعه المدرب. تعاقد مع لاعبين، ترك لاعبين يرحلون رأى الفريق لا يحتاجهم، خلق ثقافة منتشرة الآن في ميلوود".

وعن وجهته المقبلة أوضح "متحمس للتحدي المقبل، والذي سأعرفه قريبا، تنتابني مشاعر كثيرة في الوقت الراهن. إنه الوقت الأمثل للرحيل. أحترق شوقا لتحد جديد، أحترق شوقا للعب أكثر. أشعر أن بمقدوري اللعب سنتين أو ثلاثة في أعلى مستوى".

وينتهي عقد لالانا مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري ولم يحدد اللاعب فريقه المقبل.

لعب لالانا في ساوثامبتون وبورنموث وانضم إلى ليفربول في 2014.

شارك مع الفريق في 178 مباراة وسجل 22 هدفا وأرسل 22 تمريرة حاسمة.

وتوج لالانا بأربعة ألقاب مع ليفربول آخرها الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020.

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