أرسنال يعلن غياب موستافي عن نهائي الكأس

السبت، 25 يوليه 2020 - 12:54

كتب : FilGoal

موستافي - أرسنال - كارديف

أعلن أرسنال عبر موقعه الرسمي غياب لاعبه شكوردان موستافي لنهاية الموسم الجاري مما يعني عدم مشاركته في نهائي كأس الاتحاد المقرر إقامته في 1 أغسطس المقبل.

وكتب النادي "إصابة اللاعب خلال نصف نهائي الكأس ستجبره على الغياب عن المباريات المتبقية من الموسم".

وبذلك يغيب موستافي عن مواجهة أرسنال لواتفورد يوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ومباراة تشيلسي في نهائي الكأس.

أخبار متعلقة
موندو ديبورتيفو: برشلونة يريد 30 مليون يورو لبيع إيمرسون إلى ميلان صلاح: الآن علينا تغيير عقليتنا.. وإيجاد نقاط تجعلنا جائعين للموسم المقبل كلوب يعلق على تقارير رغبة ليفربول في انتداب ألكانتارا إصابة شابي بفيروس كورونا

ولسوء حظ اللاعب الألماني فإنه سغيب للمرة الثانية عن نهائي كأس الاتحاد بعدما أبعدته الإصابة عن نهائي 2017 حين فاز أرسنال على جاره اللندني تشيلسي.

وشارك موستافي (28 عاما) في 27 مباراة من الموسم الجاري وسجل هدفا وحيدا وأرسل تمريرة حاسمة.

ويلعب موستافي لأرسنال منذ 2016 وتوج مع النادي بلقبين.

طالع أيضا

موندو: برشلونة طلب 30 مليون يورو لبيع إيمرسون لميلان

صلاح: علينا تغيير عقليتنا لنظل جائعين للألقاب

إصابة شابي بكورونا

كلوب يعلق على تقارير ربطت ألكانتارا بليفربول

طارق مصطفى: لا أزمة في هجوم منتخب مصر

حوار جانبي سريع بين رئيس فرنسا ومبابي بعد إصابة الأخير

أرسنال موستافي
نرشح لكم
أخر الأخبار
لالانا: كلوب ربما بالغ بوصفي أسطورة 53 دقيقة | أوروبا
أرسنال يعلن غياب موستافي عن نهائي الكأس ساعة | أوروبا
موندو ديبورتيفو: برشلونة يريد 30 مليون يورو لبيع إيمرسون إلى ميلان ساعة | أوروبا
صلاح: الآن علينا تغيير عقليتنا.. وإيجاد نقاط تجعلنا جائعين للموسم المقبل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
إصابة شابي بفيروس كورونا 2 ساعة | الوطن العربي
كلوب يعلق على تقارير رغبة ليفربول في انتداب ألكانتارا 2 ساعة | أوروبا
مورينيو: أنا الرابع في الدوري.. والبطل في آخر 5 جولات 3 ساعة | أوروبا
يايا توريه يظهر في تدريبات فريق درجة رابعة بـ إنجلترا 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 3 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس 4 خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب
قد ينال إعجابك