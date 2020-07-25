أرسنال يعلن غياب موستافي عن نهائي الكأس

أعلن أرسنال عبر موقعه الرسمي غياب لاعبه شكوردان موستافي لنهاية الموسم الجاري مما يعني عدم مشاركته في نهائي كأس الاتحاد المقرر إقامته في 1 أغسطس المقبل.

شكودران موستافي النادي : أرسنال أرسنال

وكتب النادي "إصابة اللاعب خلال نصف نهائي الكأس ستجبره على الغياب عن المباريات المتبقية من الموسم".

وبذلك يغيب موستافي عن مواجهة أرسنال لواتفورد يوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ومباراة تشيلسي في نهائي الكأس.

ولسوء حظ اللاعب الألماني فإنه سغيب للمرة الثانية عن نهائي كأس الاتحاد بعدما أبعدته الإصابة عن نهائي 2017 حين فاز أرسنال على جاره اللندني تشيلسي.

وشارك موستافي (28 عاما) في 27 مباراة من الموسم الجاري وسجل هدفا وحيدا وأرسل تمريرة حاسمة.

ويلعب موستافي لأرسنال منذ 2016 وتوج مع النادي بلقبين.

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