تقرير: أرسنال يستهدف خيمينيز تحسبا لرحيل أوباميانج

السبت، 25 يوليه 2020 - 10:38

كتب : FilGoal

راؤول خيمينيز - ولفرهامبتون - مانشستر سيتي

قال موقع Le10 Sport الفرنسي إن نادي أرسنال الإنجليزي يستهدف التعاقد مع راؤول خيمينيز لاعب ولفرهامبتون تحسبا لرحيل بيير-ايمريك أوباميانج الجابوني.

راؤول خيمينيز

النادي : ولفرهامبتون

بيير إيميريك أوباميانج

النادي : أرسنال

أرسنال

وكتب الموقع أن الفريق اللندني يرى خيمينيز المكسيكي خير بديل لأوباميانج الذي ينتهي عقده مع أرسنال في 2021.

وأشار أيضا إلى اهتمام أرسنال بموسى ديمبيلي وممفيس ديباي مهاجمي ليون وآلان سانت-ماكسيمين جناح نيوكاسل يونايتد.

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وأوضح تقرير لشبكة ESPN في وقت سابق أن أوباميانج (31 عاما) يشترط الحصول على عقد مدته 3 مواسم وراتب أسبوعي لا يقل عن 250 ألف جنيه إسترليني ليستمر مع أرسنال.

وانضم أوباميانج إلى أرسنال قادما من بوروسيا دورتموند في 2018.

وسجل أوبا 25 هدفا هذا الموسم في كل البطولات ونجح في صناعة هدفين.

منذ انضمامه لـ أرسنال، شارك أوباميانج في 107 مباريات ونجح في تسجيل 66 هدفا وصناعة 14 هدفا.

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