وليد العطار لـ في الجول: تظلم الشناوي ضد شكوى الزمالك يجمد قرار إيقافه

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 16:52

كتب : عاطف شادي

أحمد الشناوي

كشف وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم كيف يمكن لأحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز المشاركة بشكل طبيعي في المباريات رغم صدور قرار بإيقافه.

أحمد الشناوي

النادي : بيراميدز

الزمالك

وقال العطار لـFilGoal.com:"قرار إيقاف الشناوي سيتم تجميده بمجرد أن يتقدم اللاعب بتظلم، مثلما يحدث في أي قرار يخص لجنة شؤون اللاعبين".

وواصل مفسرا "اللائحة تقول إن قرارات اللجنة يتم تجميدها بمجرد تقديم تظلم. لذلك الشناوي لن يوقف أو يكون مطالبا بدفع الغرامة المفروضة عليه بمجرد تقديمه لتظلم".

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وأضاف "هناك خطوة أخرى قد يلجأ إليها الطرفان المتنازعان ألا وهي التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية إن لم يرتض أي منهما بقرار اللجنة بعد فحص التظلمات".

وأوضح العطار في وقت سابق أن لجنة شؤون اللاعبين قررت تغريم الشناوي 8 ملايين جنيه وإيقافه عن المشاركة في أي مباراة رسمية لحين سداد القيمة للزمالك.

وتقدم الزمالك بشكوى ضد لاعبه السابق مطالبا برد مبلغ قال إن الشناوي حصل عليه كمقدم تعاقد قبل أن يرحل عن النادي.

ولعب الشناوي لصالح الزمالك في الفترة من صيف 2012 لمدة موسم على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل بشكل دائم في صيف 2014 ولمدة 4 مواسم.

ورحل الشناوي عن الزمالك في صيف 2018 عندما انتقل إلى صفوف بيراميدز.

ولعب الشناوي البالغ من العمر -29 عاما- 14 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم واستقبلت شباكه 13 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 5 مرات.

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