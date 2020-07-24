مصيلحي يوضح لـ في الجول حقيقة التفاوض مع لاعب النجم الساحلي

أوضح محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري حقيقة التفاوض مع التونسي محمد مثناني لاعب النجم الساحلي.

محمد مثناني النادي : النجم الساحلي الاتحاد السكندري

وأشارت تقارير تونسية إلى أن الاتحاد السكندري دخل في مفاوضات لضم اللاعب لضمه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصيلحي لـ FilGoal.com: "بالفعل دخلنا في مفاوضات مع اللاعب".

وتابع "لكن الطلبات المادية مرتفعة للغاية، وأوقفنا المفاوضات".

وارتبط اسم لاعب الوسط البالغ 28 عاما بالانتقال أيضا إلى الإسماعيلي.

وينتهي تعاقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري مع النجم الساحلي.

وخاض اللاعب 12 مباراة هذا الموسم وسجل هدفا وصنع 2 في جميع المسابقات قبل توقف النشاط الرياضي.

ويضم زعيم الثغر في صفوفه 5 لاعبين محترفين هم الأوغندي إيمانويل أكوي والسوري عمر الميداني والليبي أنيس سالتو والغاني ويلسون أكاكبو ورزاق سيسيه.

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